Составляя рейтинг лучших ноутбуков с IPS матрицей, мы руководствовались многими факторами: конфигурацией комплектующих, удобством работы, габаритам, весом и надёжностью. Каждая из представленных ниже моделей и её модификация обладает своей изюминкой и преимуществами. Стоит понимать, что такого рода панели не устанавливают в бюджетные модели, так что цена ноутбуков довольно высока, но платить действительно есть за что.

Что лучше SWA, TN или IPS

В основной массе ноутбуков производители устанавливают матрицу экрана, разработанную на основе TN+film или VA технологий. Таким экраном присуще плохая точность отображения цвета и их насыщенности. Даже при самом малом изменении угла обзора, цветовые характеристики становятся, сильно искажены.

Помимо вышеназванного недостатка, при долгой работе с ноутбуком, глаза пользователя сильно устают. Несмотря на это, производители за счёт низкой себестоимости таких матриц, устанавливают их во все линейки ноутбуков, начиная от самых бюджетных решений и заканчивая премиум классом.

Экраны, произведенные с использованием IPS – матрицы обладают максимальным углом обзора, при котором цвета не искажаются, насыщенны и точно передают всю гамму воспринимаемым глазом человека, цветов и оттенков. В отличие от экранов с TN и VA, стоимость IPS-панелей существенно выше. Поэтому, если выбирать ноутбук одной стоимости, с разными дисплеями, необходимо жертвовать производительностью или выбрать качественный дисплей.

Мы рекомендуем выбирать ноутбуки, имеющие экран с IPS матрицей, если у пользователя нет необходимости в заоблачной производительности, которая в большинстве случаев нужна или геймерам, или профессиональным разработчикам требовательных программных продуктов. Тем не менее, если вам необходим качественный просмотр видео или работа в программах, для создания или редактирования графики, то выбранный тип панели прекрасно подойдет для этих целей.

Лучшие ноутбуки с IPS-экраном

При описании всех устройств, учитывался тот момент, что экраны с IPS матрицей намного лучше экранов с TN и VA, но между собой они в основном отличаются только разрешением, а качество картинки и сочность передачи цветов отменное у всех моделей.

1. Acer Aspire 5 (A515-54-359G)

Первым в рейтинге ноутбуков с матрицей IPS рассмотрим Acer Aspire 5. При умеренной стоимости данный аппарат предлагает свежий процессор от компании Intel и шустрый твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ. Если вы не хотите возиться с установкой ОС, то Windows 10 Home из коробки тоже будет плюсом. Также отметим хорошее звучание, что обеспечивается фирменной технологией TrueHarmony.

К сожалению, до отечественного рынка Aspire 5 добрался лишь в классическом чёрном цвете. Но если вы планируете покупать этот недорогой ноутбук за границей, тогда присмотритесь к другим расцветкам, среди которых синяя и красная. По внешнему виду устройства для разных регионов почти не отличаются. Так, крышка здесь металлическая, с прочным и гладким на ощупь пескоструйным покрытием.

Достоинства:

до 11 часов автономной работы;

минимальные рамки вокруг дисплея;

качественные материалы корпуса;

небольшой вес;

шустрая работа;

IPS экран с технологией Color Intelligence.

Недостатки:

оба порта USB-A стандарта 2.0;

нет индикации Caps и Num Lock.

2. DELL Inspiron 5391

При выборе ноутбука многие пользователи ставят во главу вес и компактность. Качественная модель Inspiron 5391, выпускаемая компанией DELL, оснащается экраном с разрешением Full HD и размером 13.3 дюйма. Весит этот легкий ноутбук скромные 1.24 кг, а его толщина составляет всего 16.8 мм. Металлический корпус Inspiron 5391 обеспечивает ему стильный внешний вид, а также хороший запас прочности.

В зависимости от потребностей пользователя, производитель предлагает данную модель с быстрым NVMe M.2 накопителем ёмкостью 128, 256 либо 512 ГБ.

Популярная модель ноутбука оснащается свежим процессором Intel 10-го поколения. Базовая и максимальная тактовая частота i5-10210U составляют 1.6 и 4.2 ГГц, а количество ядер и потоков в данной модели равно 4 и 8 соответственно. Опционально ноутбук может оснащаться влагозащищённой клавиатурой с подсветкой и слотом для Micro SIM. Такой же формат флэшек поддерживает штатный кардридер.

Достоинства:

компактность и лёгкость;

привлекательный дизайн;

металлический корпус;

надежный металлический корпус;

USB-порты стандарта 3.1;

цветопередача экрана.

Недостатки:

скромный набор интерфейсов;

кардридер формата microSD.

3. HP ProBook 445R G6 (8AC52ES)

Не знаете какой ноутбук купить, чтобы он и стоил не слишком дорого, и хорошо справлялся с большинством задач, включая игры? Присмотритесь к HP ProBook 445R G6. Это классное устройство со строгим дизайном, который подойдёт и студентам, и работникам в офисах, и бизнесменам. Корпус ноутбука с матрицей типа IPS металлический, а размер дисплея в 445R G6 14 дюймов, что при разрешении FHD обеспечивает высокую плотность пикселей.

HP – единственный бренд в рейтинге, чьё устройство полностью базируется на платформе от AMD. Причём производительности Ryzen 3700U с графикой Vega 10 достаточно даже для новых игр, пусть пользователю и придётся часто понижать разрешение до HD, а настройки опускать до минимальных. По части хранилища ноутбук тоже не разочаровал, ведь кроме быстрого SSD на 256 ГБ формата M.2 здесь установлен ёмкий терабайтный жёсткий диск.

Достоинства:

премиальная сборка;

высокая производительность

аргументированный ценник;

гибридное хранилище;

полноценный кардридер;

стильный и тонкий;

до 14 часов автономной работы.

Недостатки:

почти все порты располагаются справа.

4. Xiaomi RedmiBook 14″ Enhanced Edition

Несмотря на сравнительно молодой возраст, бренд Xiaomi сегодня знают во всём мире. Данная компания предлагает одни из лучших смартфонов в сочетании цена-качество. Но не всем известно, что также китайцы выпускают отличные ноутбуки, среди которых выделим 14-дюймовый RedmiBook. Он отличается строгим, но симпатичным дизайном и отличной сборкой. Из коробки аппарат работает на Windows 10 и оснащается сканером отпечатка.

Учтите, что 8 ГБ оперативки здесь распаяны на материнской плате, а возможности расширить память производитель не предоставляет.

Клавиатура RedmiBook 14 стандартная, печатать на ней достаточно приятно. Урезанные по размеру стрелки вверх/вниз являются характерной чертой большинства ноутбуков, поэтому критиковать такое решение бессмысленно. А вот расположение кнопки питания в правом верхнем углу – решение спорное. При слепом наборе придётся привыкнуть, что кнопка Delete сдвинута немного влево. В остальном же Xiaomi предлагает очень хороший ноутбук.

Достоинства:

привлекательная стоимость;

минималистическое оформление;

хорошая производительность;

прекрасное сочетание цена-качество;

предустановленная Windows 10 Home;

достаточно удобная клавиатура;

автономность и скорость зарядки.

Недостатки:

расположение кнопки включения;

отсутствует веб-камера;

оперативку нельзя расширить.

5. Acer SWIFT 3 (SF314-58-59PL)

Если вы регулярно путешествуете, то помимо компактности и небольшого веса вам также важна автономность. И модель Swift 3 от компании Acer может вам её предложить. Здесь установлен аккумулятор ёмкостью 48 Втч, которого хватает до 12 часов работы. Отличная IPS матрица ноутбука диагональю 14 дюймов также заслуживает похвалы за цветопередачу и яркость, поэтому Swift 3 – хорошая недорогая машина для нетребовательных фотографов.

Немаловажно, что для хранения исходных материалов покупать внешний накопитель не обязательно. В большинстве случаев пользователю хватит быстрого SSD диска ноутбука ёмкостью 512 гигабайт. А вот оперативку, при желании, можно расширить с 8 до 12 ГБ. Что касается интерфейсных разъёмов, то здесь есть и полноценный кардридер, и порт USB-C, и сразу три USB-A (причём два из них стандарта 3.1), и модуль Wi-Fi IEEE 802.11ax.

Достоинства:

шикарное время автономной работы;

процессор Intel 10-го поколения;

высокая скорость зарядки;

встроенный сканер отпечатка;

отличный выбор для дизайнеров и фотографов;

разнообразие интерфейсов.

Недостатки:

небольшие недостатки в сборке;

датчик отпечатка срабатывает не всегда.

6. ASUS VivoBook 15 X512FL-BQ624

Продолжаем обзор ноутбуком ASUS с экраном NanoEdge. Именно так компания решила назвать дисплей, практически лишённый рамок по всем сторонам. В итоге по габаритам VivoBook 15 практически умещается в корпусе классических 14-дюймовых моделей, хотя здесь установлена IPS-матрица диагональю 15.6 дюйма. Благодаря матовому покрытию на солнце экран не бликует, а хороший запас яркости гарантирует комфортную работу.

Несмотря на отличную цветопередачу, рекомендовать VivoBook 15 фотографам мы не решимся, поскольку кардридер здесь формата microSD.

На боковых гранях ноутбука пользователю доступен порт USB-C и сразу три USB-A. Правда лишь один из последних соответствует стандарту 3.1, что при средней стоимости устройства в 40 тысяч не слишком впечатляет. Оперативки в обозреваемой модели ноутбука установлено 8 ГБ, чего достаточно для большинства задач. Если такого объёма вам не хватает, то без потери гарантии ОЗУ можно расширить до 16 гигабайт.

Достоинства:

относительная площадь экрана 88%;

клавиатура приподнимается при открытии;

современный процессор Intel Core i5;

превосходное качество сборки;

тихая система охлаждения;

компактные размеры при экране 15.6 дюйма;

эргономика клавиатуры и тачпада;

шустрый SSD-накопитель объёмом 512 ГБ.

Недостатки:

два USB-порта стандарта 2.0;

кардридер поддерживает только microSD карты.

7. Lenovo IdeaPad S340-15 Intel

А завершает ТОП ноутбуков крайне интересная модель от компании Lenovo. Сердцем IdeaPad S340 выступает популярный в данном классе Intel Core i5-10210U, а дополняет его дискретная графика NVIDIA GeForce MX250. Ноутбук получился довольно тонким и лёгким, как для своего класса: 17.9 мм и 1.79 кг соответственно. Рамки вокруг дисплея в данной модели минимальные, а расположенная над экраном веб-камера оснащается шторкой, обеспечивающей максимальный комфорт при работе с устройством.

Благодаря технологии Dolby Audio ноутбук Lenovo S340 отличается шикарным звучанием. Динамиков обозреваемой модификации хватит даже для просмотра кино в дороге. А если вы предпочитаете работать в темноте, то ещё одним значимым преимуществом ноутбука выступит подсветка клавиатуры. Последняя, к слову, отличается достаточным удобством и жёсткостью. Что же касается экрана, то он неплох, но не идеален. Яркости в 250 нит может не хватать на солнце, а охват лишь 45% пространства NTSC не подходит для работы с фото.

Достоинства:

до 8 часов автономной работы;

аудиосистема Dolby Audio Premium;

многофункциональность тачпада;

быстрый SSD-накопитель формата M.2;

отличная белая подсветка клавиатуры;

наличие всех необходимых разъёмов;

качественный металлический корпус.

Недостатки:

не слишком точная IPS-матрица;

иногда сбоит подключение по Bluetooth.

8. ASUS ZenBook UX310UA

Один из самых производительных и привлекательных китайских ноутбуков с качественной ips матрицей. Внешний вид устройства потрясающий, тонкий корпус сделан из монолитного алюминия, все линии продуманы до мелочей. Небольшой вес (1.45 кг), даёт возможность, с удобством и без обременений брать его собой куда угодно.

Помимо компактности и дорогого стильного вида, лэптоп обладает высокой производительностью, которая сможет удовлетворить все потребности, даже самого привередливого пользователя. ASUS ZenBook UX310UA предлагает пользователю обширное разнообразие модификаций модели, благодаря чему имеется возможность, выбрать оптимальный вариант для решения индивидуальных задач.

В качестве ЦП используется линейка шестого поколения от корпорации Intel, начиная от Core i3 и заканчивая Core i7. Данным чипам присуща высокая скорость обработки информации и небольшое потребление энергии. В большинстве модификаций устанавливают 8 Гбайт памяти, но имеется возможность увеличить объём до 16 Гб. В зависимости от решаемых задач, у пользователя есть возможность выбрать графическую карту, которая ему необходима, но все они будут встроенные.

Для хранения информации, в лэптопе используется два вида накопителей. Хороший ноутбук ASUS ZenBook UX310UA обладает современным высокоскоростным ssd –диском и более устаревшим HDD.

Одним из главных преимуществ, данной модели, является экран. Он имеет разрешение 3200 на 1800 точек для самой дорогой модификации и с разрешением Full HD для более дешёвой модификации. Диагональ равна 13,3-дюйма. Дисплей обладает потрясающим качеством выводимого изображение, которое прекрасно передает естественность цветов при должном уровне контраста и яркости.

Достоинства:

легкий и компактный;

хорошая автономность;

высокое качество материалов и сборки;

отличный дизайн;

потрясающий экран;

наличие порта USB Type-C;

прекрасное сочетание цены и надежности;

широкий выбор модификаций.

Недостатки:

посредственное звучание;

много уставленного платного программного обеспечения.

9. HP Envy 13-ad009ur

Лучший ноутбук в соотношении цена – качество который по праву входит в ТОП лэптопов с ips экраном. Весит изделие 1,34 кг, а его толщина составляет 13,9 мм. У ноутбука стильный внешний вид, главной отличительной особенностью которого, является рамка экрана, имеющая тёмный цвет.

Лэптоп оснащается высокопроизводительным чипсетом Intel Core i3, с тактовой частотой 2400 МГц, благодаря чему он быстро справляется с ресурсоёмкими приложениями. Помимо этого, в устройстве при большой загруженности процессора, автоматически включается режим, который увеличивает частоту работы процессора почти на одну третью, от предустановленной.

За качество и скорость обработки видеоинформации отвечает чип Intel HD Graphics 620. Популярная модель ноутбука имеет ssd диск объёмом 256 Гбайт. Экран разрешением 1920 на 1080 пикселей, а диагональ равна 13.3 дюйма.

Устройство от заряженной батареи работает примерно 9 часов. Как видно из технических характеристик, начинка у рассматриваемого изделия современная, она может справиться с любыми офисными программами, а загрузка интернет-страниц будет проходить быстро и без задержек. Несмотря на маленький размер клавиш, ими удобно пользоваться, даже тем людям, у которых большие пальцы, а подсветка позволяет работать с комфортом в тёмное время суток.

Ноутбук продуман конструкторами до мелочей, по бокам корпуса находятся два динамика, которые качественно звучат.

Достоинства:

привлекательный дизайн;

высокая производительность в своём классе устройств;

комфортная клавиатура с технологией подсветки;

сочетание цены и качества;

емкая батарея;

широкие коммуникационные возможности.

Недостатки:

немного шумная система охлаждения.

10. Apple MacBook Air 13 Mid 2017

Популярный ноутбук c ips экраном от известного на весь мир производителя Apple. Корпус изготовлен из тонкого алюминия серебристого цвета, а масса равна 1,35 кг. В лэптопе используется вычислительный блок Intel Core i5, работающий с тактовой частотой 1,8 ГГц. Планка памяти имеет объём 8 Гбайт. В зависимости от модификации, для сохранения информации устанавливают ssd диск объёмом от 128 до 256 Гбайт. В качестве графического чипа используется решение от компании Intel Graphics 6000. Экран имеет разрешение 1440 на 900 пикселей, а диагональ равна 13.3 дюйма.

Используемая в ноутбуке аккумуляторная батарея имеет ёмкость 54 Вт/ч. Одного полного заряда аккумулятора, хватит примерно на 7-8 часов активной работы. Эта модель обладает хорошей производительностью и оптимизирована для работы с графическими программами.

Достоинства:

качественная сборка;

малый вес;

стильный внешний вид;

проработанное железо;

очень тихая система охлаждения;

мощная аккумуляторная батарея;

хороший экран.

Недостатки:

установка дополнительного софта в основном платная;

ощутимая переплата за бренд.

11. Lenovo Ideapad 530s 15

Представит китайской фирмы Lenovo, имеющий экран c ips матрицей. Дизайн ноутбука изящный и современный, а в материалах корпуса используется металл. Разрешение 1920 на 1080 пикселей, при диагонали 15,6 дюйма обеспечивает отличными углами обзора и красочной картинкой.

Производитель установил в ноутбук высокопроизводительный процессор седьмого поколения Intel Core i7 8550U, любое из ядер функционирует на частоте 1800-4000 MHz. За вывод графики на экран и её обработку отвечает видеокарта NVIDIA GeForce MX150. Ноутбук имеет 8 Гбайт оперативной памяти. В качестве накопителя используется SSD диск с объёмом 256 Гбайт.

Используемая аккумуляторная батарея позволяет работать ноутбуку без подзарядки около 8 часов. Такая современная начинка позволяет с большим комфортом использовать разные программные продукты, а видеочип, играть в современные игры, которые требовательны к ресурсам. Клавиатура эргономичная, удобная, имеет подсветку.

В этом ноутбуке имеется сканер отпечатка пальцев, который поможет предотвратить несанкционированный доступ к важным данным.

Что понравилось:

качественная сборка;

небольшой вес и толщина;

хорошая автономность;

отличный дисплей с тонкими рамками;

высокая производительность.

12. HP PAVILION POWER 15-cb013ur

Завершает рейтинг известная американская компания и ее HP PAVILION POWER 15-cb013ur, у ноутбука стильный и современный дизайн, который никого не оставит равнодушным и сможет показать вашу индивидуальность. Корпус тонкий, в нём учтены нюансы всех составляющих элементов. Вес аппарата составляет 2,2 кг.

Диагональ экрана равна 15.6 дюйма, а разрешение составляет 1920 на 1080 пикселей. Производитель установил планку памяти объёмом 4 Гбайт. Объём установленного жесткого диска равен 1 Тб. В качестве графического решения, используется мощная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. В связке с установленным процессором Intel Core i5 7300HQ, каждое из ядер функционирует на частоте 2500 MHz, лэптоп показывает отличные результаты.

Клавиатура удобная, имеет подсветку зелёного цвета, одного уровня. Проработанная конфигурация комплектующих, позволяет с большим комфортом просматривать любимые фильмы, слушать музыку, проводить время в интернете, пользоваться и работать с различными приложениями, запускать современные игры в хорошем разрешении. Если вы задумывались, какой ноутбук купить c ips матрицей, то эта модель будет хорошей альтернативой. Если пользоваться устройством не сильно его, загружая ресурсоёмкими приложениями и задачами, то полностью заряженной батареи хватит на 6 ч работы.

Плюсы:

красивый внешний вид;

высокая производительность;

отличный экран;

качественный звук;

емкий аккумулятор;

дискретная графика;

сочетание характеристик и стоимости;

равномерная подсветка клавиатуры.

Минусы:

при загруженности сильно шумит.

Какой ноутбук с IPS-матрицей лучше купить

Выбирая ноутбук с ips экраном, стоит понимать, что цена на такие устройства значительно выше, чем аналогичный ноутбук с такой же конфигурацией внутренних компонентов, но с экраном, имеющим матрицу TN или VA. Зрение человека бесценно и в некоторых ситуациях, его невозможно восстановить, поэтому безопасней приобрести ноутбук, который не испортит его.