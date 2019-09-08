В зимний период года детям требуется свежий воздух и без прогулок тут никак не обойтись. Малыши, которые еще не способны передвигаться самостоятельно, с удовольствием катаются на колясках, а родители тщательно выбирают этот транспорт. В холодное время года дети должны находиться в тепле, поэтому даже во время прогулки их коляски следует утеплять. Прогулочные средства передвижения обязательно должны быть удобными для «пассажиров» и способными проходить через крупные сугробы. Наши эксперты составили рейтинг лучших прогулочных колясок для зимы именно по этим критериям.

Лучшие прогулочные коляски для зимы – легкие и проходимые, с большими колесами и перекидными ручками.

Специальные детские коляски для использования в зимнее время года не боятся снега и прекрасно проходят через сугробы, слякоть и прочие препятствия, которые создает погода. Именно такие модели перечислены ниже. Они расположены в определенной последовательности с учетом реальных отзывов от владельцев, а также основных преимуществ и недостатков.

1. Babyhit Rainbow XT

Лучшая, судя по отзывам заботливых родителей, коляска для зимы создана популярным производителем, начавшим свою деятельность в 2007 году. Под брендом Babyhit всегда выпускаются исключительно качественные и долговечные товары, потому как амбициозные планы основателей фирмы и желание радовать потребителей не позволяют поступить иначе.

Данная модель присутствует в рейтинге зимних прогулочных колясок за счет таких отличительных особенностей: механизм «трость», оптимальный вес конструкции, 6 колес среднего размера из пластика, тканевый капюшон, который опускается аж до бампера. Также производитель предусмотрел возможность перестановки блока передней и задней стороной. Использовать транспорт разрешается малышам в период от 6-месячного возраста до трех лет.

Продается товар по средней стоимости 5500-6500 руб.

Плюсы:

достаточно широкое посадочное место;

опускание спинки с помощью рычага;

сумка для мелочей в комплекте;

качественная москитная сетка;

маневренность.

Минусом выступает лишь некоторая габаритность транспорта.

Даже в сложенном виде коляска занимает немало места, поэтому хранить ее в маленькой квартире бывает проблематично.

2. Peg-Perego Book 51 Pop Up Completo

Вместительная прогулочная коляска для зимы выполнена в современном дизайне. В продаже нельзя найти таких моделей с принтами, потому как все они однотонны. Здесь выделяются эргономичная по форме ручка для управления транспортом и водостойкий материал покрытия ткани, благодаря чему ребенок не промокнет под дождем и снегом.

В модели предусмотрено 4 колеса из резины. За счет механизма «книжка» сложить ее можно одной рукой. При этом в сложенном виде коляска вполне устойчива. Высота ручки регулируется вручную. Из дополнений тут есть пятиточечные ремни безопасности, амортизация и капюшон из прочной ткани.

Купить модель удастся примерно за 28-29 тыс. руб.

Преимущества:

складывается одной рукой;

маневренность;

плавный ход;

надежная алюминиевая рама;

блокировка колес;

съемный чехол.

Недостаток в модели найден лишь один – накидка на ноги низкого качества.

3. Peg-Perego Si

Зимняя прогулочная коляска от итальянского производителя детских товаров радует покупателей своей продуманностью и интересным внешним видом. Продукция, выпускаемая под именем бренда Peg-Perego, всегда соответствует международным стандартам качества, а потому покупателям не следует опасаться пустой траты денег.

Коляска предназначается для детей от полугода до трех лет. Она передвигается на 4 колесах, а весит чуть больше 7 кг. Производитель предусмотрел в этой модели установку автокресла на шасси и пятиточечные ремни безопасности. В качестве дополнений тут имеются корзина для покупок и регулировка длины ручки.

Средняя стоимость модели для зимы достигает 9800 руб.

Достоинства:

экономия места в сложенном виде;

прочные колеса;

маневренность;

современный дизайн;

плотный дождевик в комплекте.

Недостатком считаются слабые задние колеса, которые быстро стираются.

Новые колеса обходятся в 1,5-2 тыс. руб., но при желании можно найти сервисный центр, где специалисты починят вышедшие из строя элементы вдвое дешевле.

4. RANT Largo

По оценке покупателей данная коляска является наиболее практичной для зимнего времени. Она продается в разных дизайнерских решениях – есть как однотонные варианты, так и с принтами. Покрытие модели качественное, оно не вымазывается при использовании во время снегопада и слякоти.

Модель со складным механизмом «книжка» передвигается на 4 пластиковых колесах. Весит она около 8 кг. Другими особенностями средства передвижения можно назвать: пятиточечные ремни безопасности для «пассажира», тканевый капюшон, пружинная амортизация, вместительная корзина для покупок. А подходит такая коляска больше всего малышам в возрасте от 6 месяцев до 2-3 лет.

Плюсы:

легкий вес;

простое управление тормозом;

удобство в использовании;

возможность использовать и зимой, и летом;

съемный бампер;

3 положения сиденья.

Минусом выступает отсутствие в комплекте москитной сетки.

5. CARRELLO Quattro CRL-8502

Компактная коляска не имеет никаких лишних деталей, но при этом выглядит весьма современно. Она оформлена в двух цветах, которые подходят как мальчикам, так и девочкам, поэтому родителям не придется долго выбирать подходящий вариант.

Модель с пружинной амортизацией весит около 9 кг, а выдерживает до 15 кг веса ребенка. Здесь предусмотрена алюминиевая рама, а также поворотные передние колеса с возможностью блокировки. Особенностями конструкции можно назвать: возможность изменения угла наклона спинки, бампер, ремни безопасности и смотровое окно.

Недорогая прогулочная коляска для зимы обойдется покупателям в 6500 руб.

Преимущества:

стильный дизайн;

достаточно большое спальное место;

удобство в управлении;

компактные габариты;

низкая цена.

Недостатком является малая высота ручки.

6. Bebetto Filippo (2018)

Выбрать эту прогулочную коляску для зимы можно за одно лишь имя бренда. Под ним выпускаются комфортные и совершенно безопасные детские товары. Производитель имеет достаточно большой опыт, так как занимается выпуском колясок уже более 20 лет, постоянно работая над инновациями. Его продукция всегда удовлетворяет делания потребителей и заставляет их удивиться новым решениям, каковых не найти у других компаний.

Модель с механизмом «книжка» оснащена 4 резиновыми колесами. Сама коляска весит 14.5 кг, а нагружать ее разрешается максимум на 15 кг. Амортизация тут пружинная, поэтому такому транспорту не страшны кочки и камни. В комплекте в качестве дополнения предусмотрены корзина для покупок и тканевый капюшон.

Владельцы рекомендуют выбирать коляску с темной рамой, поскольку на ней царапины видны гораздо меньше, нежели на светлой.

Приобрести товар удастся в среднем за 24 тыс. руб.

Достоинства:

в меру большой кап;

возможность положить или посадить ребенка в люльке;

мягкий ход;

маневренность;

удобство в управлении.

Недостаток тут всего один – максимальная высота ручки недостаточна для родителей с ростом около 170 см.

7. Liko Baby BT-1218B

Последней в списке лучших прогулочных колясок для зимы стоит стильно оформленная модель на 4 колесах – два передних находятся на минимальном расстоянии между собой. За счет этого создается ощущение, что транспорт передвигается лишь на трех колесах.

Коляска имеет складной механизм «трость». Она весит 9 кг, а максимально допустимая нагрузка на нее равна 17 кг. Тут имеется капюшон из ткани, пятиточечные ремни безопасности и пластиковые колеса, преодолевающие многие преграды. Прогулочный блок тоже есть в комплекте, а положений спинки в нем всего пять, при этом менять их достаточно удобно одной рукой.

Средняя цена транспорта достигает 7500 руб.

Плюсы:

легкий вес;

вместительность;

маневренность;

возможность раскладывания на 180 градусов;

высокая проходимость;

компактность.

Минусом можно назвать несъемные чехлы, за исключением конверта.

Какую прогулочную коляску для зимы лучше купить

В рейтинг лучших прогулочных колясок для зимы вошли модели, которым не страшна зима. Все они достойны внимания, но основными критериями выбора считаются проходимость колес и дополнительные аксессуары. Так, по большим сугробам без проблем передвигаются Bebetto Filippo, Liko Baby BT-1218B и Peg-Perego Book 51 Pop Up Completo, а хорошо оснащенными являются модели для зимы Babyhit Rainbow XT и RANT Largo.